Jovem de 15 anos ignora alerta e morre atropelada por trem em MG

Adolescente teria ignorado alertas de segurança

A MRS, empresa responsável pelo transporte ferroviário, informou que lamenta o fato e explicou que, no momento do acidente, o trem trafegava dentro da velocidade permitida (foto: Freepik/Reprodução - Imagem meramente ilustrativa)

As testemunhas contaram à polícia que a jovem pulou um muro para acessar a linha do trem e tentou fazer a travessia, mesmo com a locomotiva se aproximando e com os sinais de alerta ligados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.