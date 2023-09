Grupo que minerava ilegalmente ouro é preso em rio próximo de Mariana

Suspeitos utilizavam duas dragas e dois motores no equipamento de mineração (foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação)

Quatro homens, com idades entre 21 a 52 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (21/9) após serem flagrados minerando ilegalmente ouro do rio Ribeirão do Carmo, no distrito de Furquim, próximo de Mariana, na região Central de Minas.