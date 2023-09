PM prende quadrilha de ladrões de cabos e fios em BH

432

No Kadett onde estavam os ladrões foram apreendidos 400 metros de cabos e fios (foto: PCMG)

Quatro integrantes de uma quadrilha de ladrões de cabos elétricos, com idades entre 28 e 63 anos, foram presos pela Polícia Militar no Anel Rodoviário, altura do Bairro Goiânia, na noite de terça-feira (19/9). Eles estavam num Kadett de cor vermelha.

O roubo ocorreu no Bairro Ouro Preto, região da Pampulha. A partir da queixa feita para a Central da PM, teve início uma operação de busca e captura. Depois de conversar com moradores da Rua João Antônio Cardoso, no referido bairro, os policiais conseguiram informações sobre o veículo utilizado na fuga.

Foi emitido um alerta e o veículo, ao ser localizado, iniciou uma fuga, o que despertou a atenção dos policiais militares, que começaram uma perseguição. Ela só terminou com a interceptação do veículo, na saída para Sabará.

Depois de dar voz de prisão aos quatro suspeitos, os policiais fizeram busca no veículo e encontraram cerca de 400 metros de fios, idênticos aos que foram roubados no Bairro Ouro Preto. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, na Lagoinha.