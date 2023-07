Rompimento de cabos deixa bairros da Região Centro-Sul sem luz

432

A Cemig informou que o trecho do defeito foi isolado e equipes da companhia já atuam nos reparos (foto: PIXABAY)

Moradores de bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte estão sem energia desde o início da manhã deste domingo (2/7).

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a falta de luz é devido a um rompimento de cabos de média tensão na rua Haiti, no bairro Sion. Moradores do bairro e do entorno foram afetados.

A empresa informou que o trecho do defeito foi isolado e equipes da companhia já atuam nos reparos.

“A grande maioria dos clientes afetados já teve o fornecimento normalizado, permanecendo cerca de 300 unidades ainda desligadas”.

A previsão de conclusão do serviço e restabelecimento da energia para todos os clientes é até o fim da tarde de hoje.

As causas do rompimento dos cabos ainda estão em apuração.