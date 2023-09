Colégio Sant'Anna improvisa berçário no Barreiro

432

Antes do anúncio, a coordenadora da escola teria sido removida da comunidade no WhatsApp (foto: Reprodução/ Google Street View) O berçário do Colégio Sant'Anna está funcionando de maneira improvisada em um conjunto habitacional do bairro Solar, no Barreiro. Em áudio encaminhado aos pais, nessa segunda-feira (18/9), a monitora das crianças dá detalhes do local.









"Ela fazia parte do grupo berçário e a removeram. Comentamos sobre o áudio e ela ficou indignada", conta uma das professoras.





A escola foi fechada na última sexta-feira, deixando alunos sem aulas, professores e funcionários sem salários. O diretor desapareceu e não atende ligações nem da filha, conforme ela relatou à Polícia Militar.

A mulher também contou aos policiais que trabalhava como monitora do berçário e que não tem nenhuma relação com as atividades administrativas e financeiras da escola.





A Secretaria Municipal de Educação de BH informou que ainda não foi notificada sobre o encerramento das atividades da escola ou emitiu autorização de funcionamento de berçário no endereço citado na mensagem.





O Estado de Minas tentou contato com a coordenadora do período integral e berçário da escola, mas não teve retorno.

Entenda





A polícia foi acionada e só encontrou uma secretária na instituição, e a filha do diretor — que também é o proprietário da escola.





Os pais e funcionários estavam surpresos com o encerramento das atividades do colégio. Muitos deles apresentaram os boletos de mensalidades e outros até a quitação anual do contrato com a escola.