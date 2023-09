Empresário morre em acidente de moto no interior de Minas

Um motociclista de 53 anos, proprietário de posto de combustíveis em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, morreu no início da tarde desse domingo (17/9), na MG-428, próximo a Sacramento, após perder o controle em uma curva, por motivos desconhecidos, sair da pista e bater contra uma árvore. Alvaro Pereira, natural e residente de Araxá, conduzia uma moto Ducati cinza e vermelho.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Sacramento informou que foi acionado por volta das 13h15 e, pouco tempo depois, ao lado da equipe do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate), constatou o óbito de Alvaro Pereira no local do acidente.