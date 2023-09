Homem que agrediu mulher é amarrado, tem surto e morre

432

Morte ocorreu na Rua Ponta Grossa, no Bairro Milionários, e somente exame do IML poderá apontar causa mortis (foto: Google maps)

Somente um exame de corpo de delito, que será realizado no Instituto Médico-Legal (IML) pode definir a causa mortis de Silvino Newton dos Santos, de 47 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (18/9), em uma padaria da Rua Ponta Grossa, 74, Bairro Milionários, no Barreiro, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele havia agredido e arrastado a ex-mulher, de 44, e depois de ser contido, teve as mãos amarradas nas costas.

Era por volta das 7h, segundo o boletim de ocorrência da PM, quando o homem entrou na padaria onde a ex-mulher trabalha. Ele partiu para cima dela e passou a gritar. Então, começou a agredi-la e a arrastou para fora.

Clientes da padaria que estavam tomando café saíram em socorro da vítima. Depois de separar o homem da mulher, eles o agarraram e prenderam os braços dele nas costas com um arame.

Em seguida, deixaram o homem no chão, enquanto chamavam a polícia. Foi quando o homem teve um surto e começou a se debater, paralisando em seguida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte.

Briga de casal

A mulher, vítima de agressão, contou aos policiais militares que ela era casada com o homem até cinco anos atrás, e que ele tinha o hábito de agredí-la, o que fez com que pedisse a separação. No entanto, sem recursos, o casal continuou a viver junto, na mesma casa.

As constantes agressões, segundo a mulher, foram o motivo que a levou a pedir a separação e, desde então, ela vivia sob ameaça do homem, mas não tinha coragem de registrar queixa na polícia contra o ex-marido.

A mulher contou também que o ex-marido era viciado em drogas e que tomava remédios controlados. E que, sempre que se drogava, entrava em surto e desmaiava. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios do Barreiro.