Homem dá flechada nas costas do vizinho e foge

432

Mesmo ferido, vítima atirou contra agressor, que conseguiu fugir (foto: Redes sociais)

Um homem, de 39 anos, levou uma flechada nas costas numa briga de vizinhos na tarde deste domingo (17/9) na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço. Ele, que também teve também uma perfuração na barriga, está internado no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

O crime ocorreu na rua João Valadares Gomes. A vítima estava na garagem de sua casa, mexendo em sua motocicleta, quando foi surpreendido por um vizinho, de 43 anos, que chegou dando flechadas em sua direção.

Uma pegou nas costas dele. Outra foi encontrada na garagem e recolhida pela Polícia Militar. Na tentativa de sobreviver, a vítima conseguiu pegar sua espingarda, calibre 12, dentro de casa e disparou diversas vezes contra o agressor, que conseguiu fugir.

Imediatamente depois do ataque, a vítima ligou para a Polícia Militar pedindo ajuda. Os policiais, depois de socorrerem a vítima, levada primeiramente para o Hospital Municipal de Bom Jesus do Galho, iniciaram um rastreamento com base em informações obtidas sobre o agressor.

Os policiais deram batidas em Córrego dos Crioulos e Córrego Boa Sorte, onde o agressor tem parentes. Ele ainda não foi encontrado.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi, primeiramente, transferida de Bom Jesus do Galho para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Lá o caso foi considerado de alta gravidade, o que determinou a transferência para Ipatinga.

A Polícia Civil foi acionada e trabalha com o objetivo de descobrir os motivos que levaram à agressão de um vizinho contra o outro. As primeiras informações não levaram a qualquer suposição.