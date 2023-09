Corpo de mulher seminua é encontrado em lote vago em Contagem

432

(foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) O corpo de uma mulher de cerca de 30 anos foi encontrado em um lote vago, no Bairro Cincão, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (16/9). Ela ainda não foi identificada.

A vítima estava seminua, com as roupas íntimas abaixadas até o joelho. No entanto, a perícia da Polícia Civil não constatou sinais de violência externa.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em BH, onde passará pelos exames de praxe. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.