Delegado envolvido no caso da escrivã Rafaela Drumond é indiciado

Rafaela Drumond tirou a própria vida no dia 9 de junho deste ano (foto: Redes sociais)

Leia também: Áudios mostram rotina de brigas dentro de delegacia onde escrivã trabalhava

O inquérito da Polícia Civil que investiga as causas da morte da escrivã Rafaela Drumond, que tirou a própria vida no dia 9 de junho deste ano, foi finalizado com o indiciamento do delegado Itamar Cláudio Neto, que trabalhava na delegacia de Carandaí, a mesma em que Rafaela era lotada.