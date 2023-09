Interdição em avenidas da Região Norte de BH causa transtorno no trânsito

432

O trânsito no local se mostrou confuso e causou transtornos para os motoristas que trafegavam por ali no horário de pico (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) As interdições nas Avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo implantadas nessa terça-feira (12/9) já mostram reflexos no fluxo do trânsito na região. As vias foram interditadas no sentido dos bairros Guarani e Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte, para continuidade das obras de implantação de um viaduto.





Os desvios foram feitos pela BHTrans para garantir o acesso aos bairros no entorno das avenidas. No entanto, os desvios no trânsito da região se mostraram confusos e causaram transtornos para os motoristas que trafegavam por ali no horário de pico.









"Atrapalhou completamente. Antes eu vinha da Waldomiro Lobo e atravessava direto para a Cristiano Machado para fazer o retorno. Aumentou em 10 minutos o trajeto, com um volume grande carros e alguns sinais em flash", relatou.

Novos fluxos

Para quem segue do bairro Guarani em direção ao bairro Planalto, o trajeto será seguindo a Av. Waldomiro Lobo (sentido Guarani/Planalto), virar à direita na Rua Siri, depois à esquerda na Av. Saramenha, atravessar a Av. Cristiano Machado (sentido bairro/Centro), entrar à direita na Rua Yitzhak Rabin e acessar a Av. Waldomiro Lobo.









Os desvios foram feitos pela BHTrans para garantir o acesso aos bairros no entorno das avenidas (foto: Divulgação/PBH)

Para quem segue do bairro Guarani em direção à Linha Verde ou à Cidade Administrativa, o novo itinerário será pela Av. Waldomiro Lobo (com opção para ambos os sentidos), virar na rua Samambaia, depois à esquerda na Av. Saramenha e acessar a Av. Cristiano Machado (sentido Centro).





Da Av. Cristiano Machado (sentido bairro/Centro) em direção ao bairro Guarani, o fluxo vai da Av. Cristiano Machado, virar a direita na rua Yitzhak Rabin e acessar a Av. Waldomiro Lobo.





O acesso da Av. Cristiano Machado (Centro/bairro) para a Avenida Saramenha está fechado para garantir a fluidez do desvio dos motoristas dos bairros Guarani para o Planalto.

Os motoristas terão como opções acessar o bairro Guarani pela Av. Waldomiro Lobo ou seguir em frente na Av. Cristiano Machado, à direita na rua Curicuri, a direita na Av. Joaquim Clemente e retornando pela Av.Saramenha.





Os itinerários das linhas 705, 706, 707, 708 e o suplementar S70 foram alterados. Os pontos para as linhas 707 e 708, na Av. Cristiano Machado, nº 9685 e na rua Cipó, nº 284, foram desativados.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa