Mulher é mantida por quase 25 dias em cárcere privado é encontrada com fome

Preso pela PM, homem foi levado para a delegacia (foto: Divulgação/PCMG)

Depois de cerca de 25 dias presa em cárcere privado, uma mulher foi resgatada com o cabelo raspado, com fome e agredida pelo companheiro, em Paracatu. Ela havia ido de Gama, no Distrito Federal, para a cidade do Noroeste mineiro para ficar com o homem com quem começou um relacionamento.