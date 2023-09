Trabalhador da SLU é assassinado enquanto varria avenida no Céu Azul

432

Local onde o gari foi morto na manhã desta segunda-feira (foto: Google maps)

Um crime com características de vingança. Essa é a hipótese com que trabalha a Polícia Civil para o assassinato de um homem, cujo corpo foi encontrado, com tiros, na zona norte de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem era funcionário da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), e no momento em que foi morto estava trabalhando na limpeza da avenida. O corpo, com uniforme da SLU, foi achado por volta de 8h, em frente ao número 268 da Avenida Antônio Giarola.

Segundo testemunhas, a vítima estava fazendo a varrição da avenida, quando um Fox Prata se aproximou. Ocupantes do carro fizeram vários disparos e depois fugiram em seguida, em alta velocidade.