Moradores de bairro em BH reclamam de constante falta de água

Moradores do bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte, estão reclamando de falta constante de água. A reportagem do Estado de Minas recebeu alguns relatos de desabastecimento que tem ocorrido, especialmente, na parte baixa do bairro.



Segundo relato dos moradores, essa situação de intermitência no abastecimento de água, com momentos em que se tem o recurso e em outros momentos que falta, já ocorre há mais de um ano.





“Descobrimos isso e o problema foi sanado por alguns meses. Agora, já tem mais de três meses que a gente está com essa falta de água constante. Voltou tudo como era antes”, afirmou.













Ainda segundo a moradora, a água tem acabado por completo, tanto a que vem da rua, quanto a quantidade que fica armazenada nas caixas d’água. Além disso, a água que vem para essa região, de acordo com Elinei, chega com pouca pressão, inviabilizando o próprio estoque de água dentro das caixas. Diante disso, a vendedora tem buscado alternativas para realizar as atividades domésticas que dependem do recurso.

“Na semana passada, eu comprei um galão de água mineral para fazer café, porque não tinha água. A caixa [d’agua] secou. Então assim, isso tem sido muito recorrente”, ressaltou.

O que diz a Associação de Moradores do Cabana

Segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro Cabana do Pai Tomás, Geraldo Majela, chegam reclamações de falta de água em várias partes do bairro com certa frequência. Ele ainda afirmou representação dos moradores está em contato com a Copasa para entender as causas do problema.





"Na região da rua Sete de Setembro, falta muita água. Nós tivemos uma conversa com a Copasa que disse que a rede está perdendo muita água, tem muito escapamento de água", explicou.

Geraldo ainda ressaltou que a Associação e a Copasa estão se reunindo para articular a possibilidade de realização de algumas obras na região onde estão ocorrendo esse desabastecimento. O presidente disse que ainda não há previsão de início dos trabalhos e nem mesmo quanto tempo se dará essa manutenção.

O que diz a Copasa

Em nota, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que foi corrigido um problema de vazamento no bairro Cabana nessa terça-feira (29) e que o abastecimento seria restabelecido gradativamente. No entanto, a empresa não respondeu sobre a falta de água constante em parte do bairro em questão.

Na mira das privatizações

Na tarde dessa terça, a reportagem do Estado de Minas avistou um movimento de alguns servidores da Copasa fazendo uma manifestação contra a privatização da companhia que é uma das metas propostas pelo governador Romeu Zema (Novo).





Os servidores carregavam bandeiras e assopravam apitos em algumas ruas do bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Alguns deles gritavam palavras de ordem como: "Fora Zema!". Também carregavam uma faixa com os dizeres: "Água não é mercadoria".