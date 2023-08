Incêndio em vegetação ameaça atingir casas em Nova Lima

432

De acordo com os bombeiros, alguns focos do incêndio estão em local de difícil acesso (foto: Luis Dutra / Divulgação) Um incêndio em uma área de vegetação no Bairro Jardim Petrópolis, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ameaça atingir residências na noite desta quinta-feira (24/8). Equipes do Corpo de Bombeiros estão na Avenida Morro do Pires combatendo as chamas.





De acordo com os bombeiros, alguns focos estão em local de difícil acesso. “Os militares estão com muita dificuldade de chegar a alguns pontos do incêndio, devido o local ser alto e a com baixa visibilidade”,informou a sala de imprensa da corporação.





Para prevenir que o fogo atinja imóveis, os militares estão posicionados próximo às áreas residenciais.





Matéria em atualização