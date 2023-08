Tráfego em trecho da BR-365 é liberado em Gurinhatã após seis meses

Segundo a concessionária Ecovias do Cerrado, responsável pelo trecho, na altura do KM 794 da BR-365 o trânsito das novas pistas já foi liberado, porém com a necessidade de circulação de veículos ainda em velocidade reduzida, pois as equipes seguem trabalhando no local para concluir a implantação dos elementos de drenagem e desmonte do desvio de tráfego.