Suspeito de matar jovem por atropelar cão vai responder por dois crimes

Ainda de acordo com o delegado, a possível arma do crime, encontrada na casa do suspeito está regularizada, é registrada no nome dele e de uso pessoal (foto: Mariana Costa/EM/D.A Press)





O inquérito ainda não foi finalizado, faltam alguns laudos ficarem prontos. “Todas as informações colhidas no inquérito, até o momento, apontam para a autoria recaindo no investigado. Faltam apenas alguns detalhes para o inquérito ser remetido para à justiça concluído, com indiciamento.”





De acordo com o delegado, as câmeras de segurança foram essenciais para o esclarecimento do crime. “Elas conseguiram captar, desde o atropelamento do cachorro, a chegada das vítimas até o local do crime, a chegada do investigado e a execução, com detalhes.”

Relembre o caso

Gabriel foi morto no dia 6 de agosto depois de um atropelamento de cachorro no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Leia também: Audiência de entregador agredido: PM faz blitz para impedir protesto De acordo com boletim de ocorrência, o primo da vítima contou que estava dirigindo um carro Volkswagen Fox, com a mãe e a vítima como passageiros. Na altura da rua José Cassimiro Nogueira, ele afirmou que atropelou um cachorro que entrou de forma repentina na rua.

Quando o trio voltou para casa, um motociclista se aproximou do imóvel e questionou quem havia atropelado o cachorro. Antes de receber uma resposta, o suspeito atirou. A tia da vítima contou à polícia que estava no banheiro quando escutou os disparos e o grito de socorro do sobrinho. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante cirurgia.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas deflagradas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa foram danificadas devido aos disparos. A Polícia Militar localizou câmeras de segurança na região que flagraram a ação do suspeito. Depois de atirar, ele fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves.

O agente penitenciário, Anderson Barbosa de Siqueira, suspeito de matar o estudante de Turismo, Gabriel Ângelo Oliveira Araújo, de 26 anos, vai responder por dois homicídios: um consumado e outro tentado.Segundo o delegado Marcos Rios, o homem, que se entregou à polícia na terça-feira (22/8) , ficou em silêncio durante o depoimento, apesar de “ter tentado esboçar certo arrependimento”.