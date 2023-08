Irmão esfaqueia irmão caçula depois de discussão

432

Depois de prender agressor do irmão caçula, agressor foi levado para a Delegacia de Plantão (foto: PMMG)

Uma desavença entre dois irmãos acabou gerando uma briga e o mais velho, de 53 anos, acabou por esfaquear o mais novo, caçula, de 49 anos, com quatro golpes.



O fato ocorreu no Bairro Guarani, na zona norte de Belo Horizonte. O autor das facadas fugiu do local e foi preso na casa da namorada, no bairro Jardim Alvorada, também na zona norte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a briga entre os irmãos se deu porque o mais novo disse ao mais velho que ele deveria deixar a casa onde moravam, porque estava cansado de arcar sozinho com as despesas.

Houve uma discussão, e o mais velho, revoltado com a situação, foi até a cozinha e apanhou uma faca. Voltou à sala e desferiu golpes na cabeça, tórax, braços e mãos do irmão.

Os familiares que estavam na casa intercederam e salvaram o esfaqueado. Aproveitando a confusão, o autor dos golpes fugiu, pegando um carro de aplicativo. A Polícia Militar ao consultar empresa de transporte, conseguiu descobrir o destino do fugitivo.

O caçula foi socorrido por parentes, que o levaram ao Hospital Risoleta Neves, onde permanece internado, mas fora de perigo, segundo a família. O agressor foi levado para a Delegacia de Plantão, de Venda Nova.