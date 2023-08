Carretas com ácido e diesel batem, causam incêndio e morte na BR-116

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu no início da tarde desta quarta-feira (23/8) após um acidente evolvendo duas carretas na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. O veículo com carregamento de diesel bateu na traseira do outro, que levava ácido sulfúrico, e pegou fogo na altura do km 799 da rodovia. A carga vazou na pista.