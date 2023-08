Homem denuncia ex-cunhado por gordofobia no interior de Minas

432

O boletim de ocorrência foi registrado em posto da PM de Uberaba, Triângulo Mineiro (foto: PMMG/Divulgação) Um jovem, de 22 anos, denunciou na terça-feira (22/8) o ex-cunhado, de 38 anos, para a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, pelo crime de gordofobia.



O jovem teria batido no portão da casa do suspeito que teria dito "vai com calma, gordinho" e também "vai com calma gordão".



O suspeito, que foi liberado, alegou para a PM que chamou o jovem de gordinho e gordão porque ele bateu no seu portão com "certa agressividade".

Também consta no registro policial que a suposta vítima disse que vai representar na Justiça contra o homem.



O registro da PM seria encaminhado para a Polícia Civil (PC) de Uberaba.



O crime de gordofobia é definido como a discriminação direta ou indireta contra uma pessoa em razão de seu peso.



Segundo o Código Penal (CP), a gordofobia é passível de pena de reclusão de dois a cinco anos.