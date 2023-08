Desmanche de veículos funciona a céu aberto no Taquaril

432

O desmanche tomou o espaço que era de um córrego e funciona junto a casas e ao CRAS Taquaril (foto: Leandro Cury/EM/D. A. Press)

Um exemplo da falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da falta de policiamento, está no Conjunto Taquaril, zona leste de Belo Horizonte. Em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado à Rua Ludgero Felipe Ferreira, 42, um desmanche de veículos, provavelmente roubados.

Os criminosos se preocuparam em camuflar o espaço. Lá, passa um córrego, que hoje, não pode ser visto, devido à quantidade de entulho e detritos no seu leito.

Na parte da frente do local, geladeiras e fogões velhos, e também muitas grades enferrujadas e ferros retorcidos escondem a verdadeira finalidade do local, um desmanche de veículos.

Basta, no entanto, caminhar em direção ao córrego, que se descobre o depósito de desmanche. São carcaças de veículos, como a de uma Kombi, que chama a atenção. Pedaços de carro, em especial parachoques e mutos deles com as placas dos veículos e outras peças.

Medo

Moradores da região têm medo de falar. Um que se arrisca, mas não quer dizer o nome, diz que as peças surgem no local e que geralmente são colocadas ali durante a noite.

Funcionários do CRAS garantem que nunca viram qualquer atividade durante o dia. Mas uma senhora diz, que de vez em quando, escuta-se algum barulho à noite, vindo daquele espaço.

No geral, os moradores reclamam da falta de policiamento, em especial à noite. A Polícia Militar, por sua vez, mantém rondas, durante o dia e à noite, assim com em todas as regiões de Belo Horizonte.