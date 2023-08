Abandonada por motorista de aplicativo e estuprada: MP denuncia mais três

432

No total são quatro indiciados no caso do estupro da mulher que saiu de show de pagode (foto: Redes sociais)

Mais três pessoas, além do estuprador, foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no caso da mulher estuprada depois de show de pagode, e que foi abandonada, desacordada, no meio fio, em frente à sua casa. O caso ocorreu no dia 30 de julho, e os novos denunciados são o motorista de aplicativo e o amigo da vítima.

O motorista de aplicativo, que deixou a mulher na calçada do prédio foi denunciado por estupro de vulnerável. Os promotores do caso o denunciaram pelo artigo 217 - estupro contra vulnerável - utilizando para isso o artigo 13, que determina o que é penalmente relevante a omissão que contribui para o crime final.

O amigo da vítima, que a acompanhava no show de pagode, e o motoqueiro que ajudou o motorista do carro a retirar a moça do veículo e deixá-la em frente ao prédio, foram indiciados por omissão de socorro.

.Além disso, o Ministério Público pede uma indenização de R$ 100 mil para a vítima, por danos morais e materiais, e que deverá ser paga pelos quatro indiciados.

A decisão foi tomada com base no relatório policial, concluído na semana retrasada. Neste, a Polícia Civil indiciou apenas o suspeito de estuprar e o motorista de aplicativo, por estupro de vulnerável e abandono de incapaz, respectivamente.