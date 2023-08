Polícia prende homem que pôs fogo em moto da PM

432

A motocicleta incendiada estava próxima da igreja Senhor Bom Jesus (foto: Facebook)

Um homem, de 23 anos, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (23/8), por incendiar uma motocicleta da Polícia Militar, na cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço.

O fato ocorreu numa rua do centro de Bom Jesus do Galho. A moto estava estacionada junto ao meio fio e no exato momento em que o fogo começou a pegar, policiais que faziam o patrulhamento na área central da cidade, avistaram pessoas pedindo socorro e o veículo incendiado.

Rapidamente, os policiais correram para apagar as chamas, com a ajuda de moradores, que acordaram no meio da noite. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia local.