UFMG assume destaque no país e na América Latina em ranking internacional

Outro levantamento recente apontou que 49 cientistas da UFMG, em 27 áreas, estão entre os melhores do mundo (foto: Foca Lisboa/UFMG) A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi classificada como a terceira instituição mais bem posicionada no Brasil e a quinta na América Latina, conforme aponta o Academic Ranking of World Universities (ARWU) — ou Ranking de Shangai, como também é conhecido. No primeiro e segundo lugares do levantamento nacional estão a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), respectivamente.

Nesse sentido, outras áreas nas quais a universidade aparece com destaque são ciência e tecnologia de alimentos (151-200), odontologia (151-200), medicina (201-300), ciências biológicas (301-400), saúde pública (301-400), ecologia (401-500) e engenharias e ciência da computação (401-500).

Academic Ranking of World Universities , criado em 2003, é uma das classificações produzidas pelo Shanghai Ranking e considera indicadores como número de alunos e funcionários vencedores do Prêmio Nobel, Medalhas Fields, pesquisadores altamente citados pela Clarivate, artigos publicados nas revistas Nature e Science, entre outros critérios.

Mais de 2.500 universidades são classificadas pela ARWU todos os anos. Nesta edição, foram elencadas as mil melhores, sendo que 18 instituições brasileiras estão na lista. Veja o top 10 do ranking nacional e mundial no fim da reportagem.

Estado de Minas mostrou que o Centro de Ranking Mundial de Universidades (CWUR) mapeou as 2 mil Em maio, omostrou que o Centro de Ranking Mundial de Universidades (CWUR) mapeou as 2 mil melhores instituições de ensino superior no mundo . A UFMG conquistou a 503ª posição entre as 19.788 instituições analisadas. Na ocasião, a universidade mineira foi qualificada como a sexta melhor do país.

Além disso, no fim de julho, a plataforma acadêmica “Researche.com” apontou que 49 cientistas da UFMG, em 27 áreas, estão entre os melhores do mundo . As informações para a lista foram coletadas em dezembro de 2022, e a produtividade e impacto baseados em citações de artigos científicos estão entre alguns dos critérios para a classificação.





Top 10 no ranking nacional

USP (101-150 mundial)



Unicamp (301-400 mundial)



UFMG (401-500 mundial)



UFRJ (401-500 mundial)



UFRGS (401-500 mundial)



UNESP (401-500 mundial)



UFPR (601-700 mundial)



UFSCar (601-700 mundial)



UNIFESP (601-700 mundial)



UFV (601-700 mundial)





Top 10 no ranking mundial