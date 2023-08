Prefeitura de BH anuncia cadastramento escolar; veja datas e orientações

432

O secretário municipal de Educação, Charles Diniz, fez o anúncio nesta segunda-feira (21/8) (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press) O cadastramento escolar deste ano na rede municipal de ensino em Belo Horizonte terá início nesta terça-feira (22/8). O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Educação, Charles Diniz, em coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira (21/8).

A prefeitura também vai disponibilizar para o cadastramento uma carreta no Parque Municipal Américo René Giannetti, na Avenida Afonso Pena, 1.377, de 30 de agosto a 1º de setembro, das 8h às 16h, e no dia 2 de setembro, das 8h às 11h.

Outra possibilidade é ir até uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI). Veja os endereços:

UAI Barreiro | Via Shopping Barreiro | Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, piso 4, das 8h às 17h.

UAI Centro Sul | Praça Sete | Avenida Amazonas, 47, das 8h às 17h.

UAI Venda Nova | Shopping Estação | Avenida Cristiano Machado, 11.833, das 8h às 17h.









Pode ser utilizado no cadastro escolar o endereço residencial ou comercial. Em ambos os casos, o estudante deve morar na capital. Conforme o Executivo municipal, o aluno será direcionado para uma escola levando em conta a proximidade do endereço fornecido no ato da inscrição.





No entanto, para os estudantes que vão permanecer na mesma escola no próximo ano, não será necessária a realização do cadastro escolar, mas somente a renovação de matrícula na secretaria da própria escola. Para esses casos, o prazo ainda será definido.

Para os estudantes entre 3 e 5 anos, o resultado do cadastramento sairá em 31 de outubro. Aqueles que têm entre 0 e 2 anos, a divulgação acontece em 28 de novembro.

Anúncio de cadastramento acontece às vésperas de paralisação dos professores

Segundo Pedro Valadares, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH), a Prefeitura de BH planeja instituir professores temporários e toda a categoria é contra.

“É a terceira vez que vamos mobilizar contra essa proposta. Os temporários têm processo simplificado e precarizado. Não é o mesmo da carreira da educação, com concursos públicos. Além disso, os profissionais não terão vínculo com a escola e comunidade escolar, já que podem passar poucos dias ou meses na instituição. Não há a mesma relação conforme acontece com um professor concursado”, explica.

O Estado de Minas procurou a PBH, mas até o fechamento desta publicação o Executivo não havia se manifestado.