Homem confessa ter matado a esposa e tentado simular suicídio

432

Leidiane Cristina Germano Reis, de 31 anos, deixou dois filhos pequenos (um menino e uma menina) (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um caso que, inicialmente, estava sendo tratado como possível suicídio passou a ser investigado como feminicídio. O crime aconteceu em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas.

Segundo a PCMG, no momento que Leidiane estava no hospital, a polícia recebeu uma ligação anônima que apontou que a morte poderia ter sido criminosa.

Desta forma, as investigações chegaram até o marido da vítima. “Ele foi encaminhado para a Delegacia de Nova Resende, onde prestou depoimento e confessou que matou a esposa”, diz trecho de nota da PCMG.

A justificativa, ainda conforme a PCMG, foi de que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Ele, que foi encaminhado ao Presídio de Guaranésia, disse aos policiais que tinha ciúme dos homens que trabalhavam com ela.

Equipe médica de hospital que atendeu a vítima informou para o registro policial que o corpo dela apresentava com lesões no pescoço, arranhões nas mãos e no peito, e também marcas roxas em volta dos olhos.



Já um agente funerário disse aos policiais que notou fratura no crânio da mulher. O corpo da monitora foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Guaxupé, passou por autopsia e foi liberado para o sepultamento, que aconteceu no Cemitério de Bom Jesus da Penha, na noite da última sexta-feira (18/8).

Leidiane deixou um casal de filhos pequenos.



“Ele queria dar veneno de rato para os filhos”



Por meio de redes sociais, o irmão da vítima publicou duas fotos, uma do suspeito e outra da irmã com os dois filhos pequenos. Além disso, postou o seguinte texto: “Esse é o monstro pra quem não conhece matou minha irmã. Vamos fazer uma corrente por justiça para Leidiane. Esse monstro queria dar veneno de rato para os filhos. Mas não conseguiu achar. Vamos compartilhar juntos somos mais fortes. #Compartilhe”.

Nota de Pesar



A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha emitiu nota de pesar pela morte da monitora:



“É com muito pesar que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha comunica o falecimento de Leidiane Cristina Germano Reis, funcionária da Prefeitura Municipal.



Leidiane exercia sua função de Monitora de Educação Infantil com muito amor, responsabilidade e dedicação.



Nesse momento, a Prefeitura se solidariza com todos os seus familiares, alunos, colegas de trabalho e amigos e expressa suas mais sinceras condolências pela perda”.