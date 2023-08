Minas pode ter recordes de temperatura de 40°C nesta semana

432

Minas Gerais pode ter recordes de temperaturas máximas nesta semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma massa de ar quente e seco deve chegar a Minas a partir desta terça-feira (22/8), trazendo um aumento nas temperaturas, que podem chegar na casa dos 40°C para as regiões do Triângulo, Norte e Noroeste do estado. É o que afirma o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A previsão é que não chova em todo estado nesta terça-feira (22/8). Além disso, Claudemir lembra que a maior temperatura registrada neste ano em Minas foi no dia 1º de abril, quando a cidade de Itaobim, Região do Jequitinhonha, chegou a marca de 39,3°C.

O metereologista afirma que o recorde deve ser quebrado na quarta-feira (23/8) ou quinta-feira (24/8), quando haverá os maiores picos de temperaturas em algumas cidades do Triângulo, Norte e Noroeste do estado.