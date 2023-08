BR-365 tem balança de pesagem de veículos sem parada

432

Equipamento usa sensores e câmeras para pesagem (foto: Divulgação/Ecovias do Cerrado) A primeira balança de pesagem de veículos de carga na velocidade da via está em funcionamento na rodovia BR-365, no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O equipamento não exige parada dos automóveis que têm a obrigatoriedade de fiscalização. O objetivo é ter mais efetividade no trabalho.



O dispositivo está no KM 640 da rodovia e, segundo a concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias do Cerrado, há a possibilidade de fiscalizar todos os veículos comerciais e ônibus circulantes e faz com que motoristas não precisem mais fazer desvios no trajeto e interrompam o deslocamento.



Em um primeiro momento, a balança entrará em operação em caráter experimental. Será o primeiro dispositivo do País que dispensa a construção de um Posto de Pesagem Veicular (PPV), com balanças e pátios às margens da via, para fazer a fiscalização.



A pesagem acontece por meio de sensores instalados nas faixas principais da rodovia e que aferem diretamente a carga durante a passagem do veículo. De forma simultânea, câmeras inteligentes identificam o modelo, a quantidade de eixos e o tipo de caminhão ou ônibus que está sendo pesado.



“O modelo de pesagem comum, que utiliza os PPVs, tem capacidade operacional reduzida porque depende, entre outras coisas, de uma triagem de veículos. Além disso, a fiscalização é feita em baixa velocidade, usando até duas balanças para detectar a sobrecarga”, disse o diretor superintendente da Ecovias do Cerrado, Matheus Fernandes.



O excesso de cargas é pontado como um dos principais problemas que levam ao desgaste do pavimento e alguns tipos de acidentes, como tombamentos.



Um segundo equipamento do tipo será implantado, ainda em setembro, no KM 107 da BR-364, em Cachoeira Alta(GO), e outras duas até o final do próximo ano nos trechos sob concessão das duas rodovias.