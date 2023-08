Oito pessoas são presas em operação contra 'gatos' de luz na Grande BH

O Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagraram nesta quinta-feira (17/8), a 'operação Bypass', que investiga furtos e fraudes no fornecimento de energia elétrica no estado, conhecidos como 'gatos'. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em BH, Contagem, Betim, Ibirité, Vespasiano e Esmeraldas.

Operação foi uma ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Militar de Minas Gerais

Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate Crime Organizado (GAECO) e pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, a operação apreendeu 213 medidores, 1648 lacres e quatro aparelhos celulares , além de oito pessoas presas em flagrante. Segundo promotora de Justiça e coordenadora do GAECO, Paula Ayres Lima, a investigação partiu de uma denúncia da Cemig sobre a adulteração dos aparelhos.