Furto de cabos cai 78,3% nos últimos cinco meses em BH

Os números da fiação furtada não abrangem exclusivamente os fios de cobre, mas de energia elétrica, telefonia, TV a cabo e internet. Segundo a PBH, a queda ocorreu depois da intensificar ações de fiscalização nos locais que comercializam esses produtos e tornar mais rígidas as regras para o controle do comércio de recicláveis na capital com a publicação do decreto 18.265/23, em março deste ano.