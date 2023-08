Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na terça, em BH, reunirá fé e cultura

432

Na Igreja Boa Viagem, em BH, haverá missas, bênçãos e exposição de carros antigos (foto: PATRÍCIA RIBAS/EM/D.A PRESS)

Dia de festa em Belo Horizonte, na terça-feira (15/8), feriado municipal, para saudar a padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem. No Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia/Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul, haverá ampla programação, diz o pároco Marcelo Carlos da Silva: “Teremos missas das 7h às 19h, atividades culturais e gastronômicas, além de uma exposição de carros antigos.”





“Vamos homenagear a padroeira de BH e também dos viajantes, dos motoristas, dos que chegam e dos que partem em viagem. Nossa expectativa é muito grande para o dia da festa, ainda mais com a grande devoção popular”, destaca o padre Marcelo. Os carros em exposição ficarão no entorno do templo que, hoje, terá na segunda-feira (14) o último dia da novena em louvor à padroeira.





Também na terça-feira, jovens da capital e Região Metropolitana de BH irão até o ponto mais alto (1.473 metros) da Serra da Piedade, no Santuário Basílica Nossa Senhora Piedade, em Caeté. O encontro ocorrerá às 9h, na Estação da Piedade, de onde o percurso será feito a pé até o topo da montanha.



De acordo com a Arquidiocese de BH, “a Peregrinação da Juventude é um momento de pausa e inspiração, de contato com a natureza, reforço dos laços de amizade, paz e propósitos para a vida, mantendo uma tradição: muitos repetem o trajeto feito por seus pais e avós”, perpetuando uma vivência iniciada há mais de 250 anos. O encontro terminará após celebração eucarística, na Basílica das Romarias, às 15h.







Missas e atividades culturais na Boa Viagem vão das 7h às 19h desta terça (15/8) (foto: PATRÍCIA RIBAS/EM/D.A PRESS)



Programação

Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem – 15 de agosto





- Local: Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia/Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Rua Sergipe, 175, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital





- 7h, 8h30, 15h - Missas

- 9h às 14h - Exposição de carros antigos

- 14h30 - Concentração na Praça Rio Branco (em frente à rodoviária)

- 16h - Recitação do terço na Praça Rio Branco

- 17h – Procissão Luminosa, sainda da Praça Rio Branco (rodoviária) e seguindo ao longo da Avenida Afonso Pena em direção ao Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucarístia (Igreja Boa Viagem)

- 18h – Missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo