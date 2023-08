Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar a filha de 12 anos

Segundo aponta a investigação, o homem estaria mantendo 'relações sexuais recorrentes' com a vítima na casa onde residem no município

A ordem de prisão foi cumprida pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição do Mato Dentro, com o apoio da Delegacia Regional em Itabira, da Agência de Inteligência Policial em Diamantina e da Delegacia de Polícia no Serro.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça, finaliza a Polícia Civil mineira, sem dar detalhes do caso.