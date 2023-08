Mineiros podem ficar mais longe da praia com voos para o Galeão

432

Uma simulação de viagens de carro saindo dos dois aeroportos com destino à Copacabana demonstra aproximadamente o dobro de custo e tempo em trânsito (foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP) Com a decisão de que os voos que saem do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Rio de Janeiro devem aterrissar nas pistas do Galeão a partir de 2/1 de 2024, turistas mineiros poderão enfrentar mais tempo no deslocamento de carro na Cidade Maravilhosa.





Na quinta-feira (10/8), Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, assinou uma resolução que determina que, a partir do ano que vem, os voos para o aeroporto de Santos Dumont devem ser restritos para um raio de 400km da origem e limitados para voos domésticos. Como o aeroporto de Confins possui viagens internacionais, ele não se enquadra nos parceiros permitidos na resolução. Com isso, os mineiros terão de descer no Galeão quando forem ao Rio em 2024.

Entenda a resolução: Voos de Confins para o Rio serão encaminhados para o Galeão





O Estado de Minas conversou com duas viajantes mineiras que estão a passeio no território carioca para entender os impactos dessa decisão no turismo. Cada uma delas desceu em uma das opções atualmente disponíveis e as duas comentaram suas impressões de cada local.





Darlem Soares desembarcou no Galeão, na Ilha do Governador, e suas impressões são positivas quanto à estrutura, mas ela mantém o receio do tempo de deslocamento. “Eu achei ele [o Galeão] bastante grande, inclusive a aeronave demorou para descer com o tamanho da pista. Ele fica distante para quem quer ficar no Centro, o Uber fica mais caro. O aeroporto é mais espaçoso, mas a distância dele em relação ao Centro dificulta o acesso à cidade”, conta a turista.





Para a designer de conteúdo Jessika Viveiros, que chegou ao Rio de Janeiro via Santos Dumont, uma comparação fácil de ser compreendida pelos belo-horizontinos seria a de que o aeroporto de Santos Dumont parece com o da Pampulha e o Galeão, com o de Confins. Para ela, “o aeroporto é pequeno, mas é fácil pegar um carro de aplicativo. É na Zona Sul, e para o meu hotel, por exemplo, foram 15 min. É muito perto da cidade, já chamo o uber e vou pra praia que é o que o mineiro vem fazer no Rio de Janeiro.”





Pensando nesse destino, a reportagem simulou viagens de carro pelo aplicativo Uber, com saídas às 12h30 a partir de cada aeroporto com destino para a praia de Copacabana. Do terminal de embarque do Galeão, são 35 minutos de viagem, a R$ 64,94.

O caminho pelo terminal principal do Santos Dumont é de 12 minutos, com o trajeto simulado custando R$ 34,93. O tempo de viagem e o custo foram aproximadamente o dobro.