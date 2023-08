Duas pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-040

Dois veículos colidiram frontalmente em trecho próximo na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (10/8). Duas pessoas ficaram feridas. A colisão aconteceu no KM 568, próximo à entrada para o condomínio Retiro do Chalé.

O trânsito segue sem interdições. Congestionamentos foram notificados no trecho anteriormente, mas as condições já estão normalizadas. Outros trechos da via estão com trânsito lento devido ao número de veículos em trânsito.