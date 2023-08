Irmãos são resgatados após terem sido trancados dentro de casa pela mãe

432

Casa fica na região do Barreiro (foto: Reprodução/Google Maps) Duas crianças, de 4 e 3 anos, foram resgatadas de uma casa no bairro Corumbiara, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (10/8). Elas foram deixadas trancadas dentro do imóvel pela mãe por mais de um dia.





Segundo a Polícia Militar, uma vizinha escutou o choro dos meninos e foi conferir o que estava acontecendo. Ao chegar na porta da residência, conversou com a criança mais velha, que disse que estava com seu irmão sozinhos e sem comida nem água.

A mulher fez contato com a dona do imóvel para abrir o portão e acionou os militares. Dentro da casa, a PM encontrou o lugar sujo e revirado, com condições “insalubres para as crianças”.





Testemunhas contaram que a mulher é viciada em drogas e não trabalha. Também falaram que ela constantemente deixa as crianças sozinhas na casa.