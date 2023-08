Preso em Itabira homem que mandou sequestrar e raspar cabelo da ex-mulher

432

Polícia Civil ainda procura por segundo envolvido em crimes encomendados contra mulher (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Itabira, no Quadrilátero Ferrífero, cumpriu mandado de prisão contra um homem, de 43 anos, suspeito dos crimes de perseguição qualificada, ameaça, sequestro e outros delitos cometidos contra a ex-companheira.

Segundo a vítima, que compareceu à delegacia, no dia 17 de maio de 2022, foi sequestrada por dois homens não identificados que a ameaçaram e rasparam seu cabelo.

Além disso, a dupla tirou fotos da mulher e encaminhou as imagens por aplicativo de mensagens a um terceiro suspeito, até então desconhecido. Dias depois, a vítima recebeu novas ameaças e teve os pneus do carro rasgados.



Os levantamentos feitos pela equipe da Delegacia Regional possibilitaram a identificação de quem estava por trás do ocorrido, o ex-companheiro da mulher, que encomendou os crimes a um amigo.

A partir da identificação, foi pedida a prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça de Itabira, assim como do comparsa, que está foragido. Na casa do suspeito preso, foram apreendidos vários celulares e cerca de R$ 1,4 mil em dinheiro.

A Polícia Civil vem estimulando que sejam feitas denúncias em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, ou via os telefones 180 e 181 e também pela Delegacia Virtual (https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/) nos casos de ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.