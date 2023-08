Quatro homens são presos suspeitos de matar médico

432

Policiais mineiros chegaram aos suspeitos a partir de informações da polícia do MS (foto: PCMG/Divulgação)

Foram presos em Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, em uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro homens suspeitos de assassinar, em 27 de julho, o médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos. O crime aconteceu na cidade sul-mato-grossense de Dourados.

Nascido no Rio Grande do Sul, Gabriel se formou em março deste ano pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e, desde então, trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cassems e no Hospital da Vida.

Segundo os exames iniciais da perícia feita em Dourados, o médico foi morto por estrangulamento. O corpo foi encontrado em uma casa localizada na periferia da cidade, com os pés e mãos amarrados, além de marcas de estrangulamento, em cima de uma cama.

Não era a residência do médico, que vivia num apartamento em Dourados. O local onde o corpo foi encontrado tinha sido alugado há uma semana, por meio de um programa de aplicativo.

O período do aluguel era de apenas 15 dias. Depois disso, dois homens procuraram o proprietário para confirmar a locação e apanhar as chaves, mas isso não chamou a atenção.

A partir disso, os policiais iniciaram as investigações, conseguindo localizar rastros dos suspeitos, o que possibilitou efetuar as prisões. Eles serão encaminhados para um presídio no Mato Grosso do Sul.