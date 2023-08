Competidor de torneio de paraglider cai e fratura perna no Sul de MG

Vítima de queda de paraglider caiu em uma ribanceira, ponto de difícil acesso (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros resgatou, no fim da tarde de domingo, uma vítima de queda de paraglider em local de difícil acesso. O homem participava da disputa da final do Campeonato Mineiro de Parapente e 3ª etapa do Campeonato Carioca da modalidade. O acidente ocorreu junto à Rampa de Voo Livre da Montanha Sagrada de São Lourenço, no Sul do estado.