Motorista de caminhonete morre ao bater de frente com carreta

Carro foi parar fora da pista, enquanto caminhão ficou atravessado na mesma (foto: CBMMG)

O motorista de uma caminhonete morreu ao envolver-se em um acidente com uma carreta, na madrugada desta segunda-feira (7/8), no quilômetro 9 da rodovia MGC 369, próximo a Campos Gerais, no Sul do estado.