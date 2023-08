Motorista capota carro com crianças e morre preso às ferragens na Grande BH

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu e duas crianças, de 6 e 7 anos, ficaram feridas após o capotarem com o carro na BR-040, na altura do bairro São Sebastião, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (5/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado às 15h50, o acidente aconteceu próximo à central de distribuição do EPA Supermercado e à fábrica de cimento, no sentido Sete Lagoas. Ainda não há informações sobre a causa do capotamento.