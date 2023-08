Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em grave acidente no Sul de Minas

432

Vítimas estavam com politraumatismo (foto: Reprodução/ CBMMG) Uma batida entre dois carros deixou quatro pessoas feridas e um morto na rodovia MGC-491, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. O grave acidente aconteceu na madrugada deste sábado (5/8).









Outros dois homens e uma mulher, que estavam no mesmo veículo, foram retirados com vida, porém em estados graves, todos com politraumatismo.





A quinta vítima é o condutor do Uno, que foi encontrado fora do carro, inconsciente e com diversas lesões. Ainda segundo os bombeiros, ele foi projetado para fora do veículo com a dinâmica do impacto. O homem foi socorrido em estado gravíssimo.

O SAMU esteve no local e constatou o óbito, além de encaminhar todas as vítimas ao Hospital Universitário Alzira Velano.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e os bombeiros fizeram o desencarceramento do corpo da vítima entre as ferragens. Ele foi entregue a uma equipe da funerária municipal.