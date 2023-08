Vacinação premiada em MG

432

Van equipada para vacinação itinerante: veículos serão entregues a cidades com mais de 50 mil habitantes e poderão ser usados pelas menores em consórcios de saúde (foto: Isabela Bernardes/EM/D.A Press)





A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou ontem medidas para aumentar a cobertura vacinal dos municípios, com a compra de 253 vacimóveis, ações “extramuros” e bonificação para as cidades que atingirem os níveis de proteção recomendados pelas autoridades da área. A estratégia vai levar os imunizantes para quem ainda não recebeu as doses das principais vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, serão investidos mais de R$ 100 milhões na compra de vans vacimóveis. Os 253 veículos serão adaptados para funcionar como um pequeno centro de vacinação itinerante, equipados com refrigeração, pia para higienização, cadeiras, mesas e armários. “Vamos levar a vacina para perto das pessoas. Todas as cidades acima de 50 mil habitantes receberão o recurso para ter seu próprio vacimóvel e os demais municípios poderão ter (acesso aos veículos) a partir dos consórcios de saúde”, explica.





Os consórcios a que o secretário se referiu são associações entre municípios para atividades conjuntas de promoção, proteção e recuperação da saúde de suas populações. Cada um deles montará estratégias para que a van circule nas áreas e atenda a todos os moradores da região.













A secretaria vai disponibilizar também recursos para a compra dos materiais necessários nas aplicações, além de uma bonificação de R$ 160 milhões para os municípios que atingirem 95% de cobertura dos públicos-alvo. Para receber o prêmio, a cidade deve cumprir requisitos do programa, como a vacinação nas escolas. O valor repassado deve ser utilizado no setor de saúde e será proporcional à população de cada município e à quantidade de ações que forem implantadas por eles.

A compra dos vacimóveis já está em andamento e, no próximo ano, todos os municípios com a população estipulada pelo programa poderão contar com a van. O veículo será um patrimônio público e poderá ser usado em campanhas futuras. Além disso, o prêmio da meta de cobertura já está valendo para todas as cidades.





De acordo com o secretário, estacionar o veículo em locais de grande circulação, como praças e rodoviárias, aumenta significativamente a adesão das pessoas às vacinas. “Temos o exemplo de Lagoa Santa, que, em uma semana do vacimóvel na praça, atingiu o mesmo número de aplicações que o registrado em um mês em unidade básica de saúde”, relatou.





acesso essencial O infectologista Unaí Tupinambás acredita que estratégias extramuros são importantes para aumentar a cobertura vacinal. “Cada vez mais, vemos pessoas sem condições de chegar aos postos por vários motivos: seja o horário de trabalho, a distância ou qualquer outra razão. É importante ampliar o acesso e aumentar o horário de funcionamento dos postos, levando unidades móveis para o Centro ou periferias das cidades”, defende.





A vendedora Michelle Regina, de 40 anos, concorda e defende a abertura de postos nos fins de semana. “Também acho que a população criou uma cultura de que algumas vacinas fazem mal. É preciso ter mais campanhas em meios de comunicação mostrando que isso não é verdade”, diz. Como é mãe de dois filhos pequenos, ela diz que está sempre atenta às datas de vacinação. “Quando tenho que levá-los para tomar vacina, aproveito e confiro se tenho que tomar alguma.” Ela também destaca a iniciativa de imunização nas escolas como positiva para os pais. “Nem sempre os pais têm tempo de levar as crianças porque trabalham.” E sobre a baixa cobertura vacinal entre as crianças, ela é taxativa. “Só não vacina os filhos quem não quer.”





Michelle afirma que está com o cartão de vacinação em dia. Porém, diz que não costuma se imunizar contra a influenza porque relaciona o imunizante a episódios gripais no passado. Mesmo sabendo que a vacina é composta de um vírus morto ou atenuado, ela diz que duas vezes que tomou o imunizante gripo mais e não sentiu o benefício. A última vez foi há sete anos. “Nas vezes em que me vacinei, notei que gripei muito mais. Então decidi não tomar mais”.





No caso da vacinas contra influenza, o público adulto prioritário inclui profissionais de saúde e de outras áreas expostas, pessoas com comorbidades e idosos. Entre as crianças, as que têm entre 6 meses e 5 anos 11 meses e 29 dias. E em seu site, o Ministério da Saúde garante: “A vacina é composta por vírus inativados, portanto, não pode induzir o desenvolvimento da doença. Como qualquer imunizante, ela estimula o sistema imunológico a produzir defesa. Por isso, é possível que a pessoa tenha uma sensação de dor no corpo ou eventual febre baixa. Além disso, sintomas podem ser decorrentes de uma gripe que já tenha sido adquirida antes da vacinação”. Outro ponto importante é que “está comprovado que a vacina protege contra o desenvolvimento de pneumonias, diminui o número de internações e reduz a mortalidade nessa população”.





COBERTURAS EM MG O ideal é que a cobertura vacinal esteja acima de 90%. Em 2023, até o momento, a cobertura para nove dos 18 imunizantes oferecidos na rede pública para o público infantil é igual ou superior às alcançadas em 2022. Apesar disso, nenhuma vacina atingiu o índice recomendado (veja o quadro). Segundo a SES-MG, a tendência deste ano é ultrapassar as coberturas registradas antes da pandemia, em 2019.





Entre os imunizantes destinados às crianças menores de um ano, em Minas Gerais, alguns estão em torno de 10 pontos percentuais, ou até mais, abaixo da meta estipulada pelas autoridades de saúde. É o caso das vacinas contra rotavírus humano (79,96%), meningocócica conjugada C (79,97%) e pneumocócica (81,15%). A cobertura é mais elevada, mas também abaixo da meta, para os imunizantes pentavalente e hepatite B (ambas com 84,97%), poliomielite (85,15%), febre amarela (88,57%) e BCG (89,88%).





Já na imunização de crianças a partir de um ano, o estado registrou este ano taxas ainda menores. No teto está a cobertura para a primeira dose da tríplice viral (86,85%), e no piso, a segunda dose do mesmo imunizante, com 68,06%. Por sua vez, os dados de cobertura para crianças acima de 4 anos apontam baixa adesão às vacinas DTP, que protege contra difeteria, tétano e coqueluche (69,03%) e contra a poliomielite (69,12%).





NO PAÍS A baixa adesão aos imunizantes não é um problema exclusivo de Minas Gerais. Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma lista com os países que tiveram as menores coberturas vacinais desde o fim da pandemia. O Brasil é o único da América do Sul a aparecer no ranking, que inclui o Afeganistão, Angola, Camarões, Chade, Coreia do Norte, República Democrática do Congo, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Somália, Madagascar, México, Moçambique, Myanmar, Tanzânia e Vietnã.





“No Brasil inteiro está muito abaixo do esperado. As medidas anunciadas são sempre bem-vindas porque estamos em risco da volta de algumas doenças graves, como a pólio e o sarampo. Com certeza, é um movimento interessante para ampliar a proteção”, afirma Unaí Tupinambás.





Apesar de os níveis preocupantes serem, principalmente, entre as crianças, ele reforça que toda a população, inclusive os adultos, deve atualizar os cartões de vacina. “A vacinação é o melhor mecanismo de prevenção dessas doenças, inclusive as que apresentam risco de voltar. Exemplo da importância dos imunizantes é a COVID-19. Atualmente, estamos num momento de maior proteção, porque houve grande adesão à campanha”, conclui.





Postos extras e parcerias na capital