Dentista é preso por dizer que calcinha de paciente é 'muito pequena'

Dentista foi levado para a presídio e solto no dia seguinte (foto: Vinícius Lemos) Um dentista de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso suspeito de assediar uma paciente, de 17 anos, dentro do consultório. Ele teria levantado o short da jovem para olhar a calcinha dela e feito insinuações sexuais. Ele foi solto no dia seguinte.

Em seguida, de acordo com a jovem, teria pedido desculpas pelas perguntas, mas logo voltou a fazê-las, que em determinado momento ainda teria colocado a mão no short dela para ver a roupa íntima que ela usava. A garota disse que ficou muito constrangida e não reagiu.

Ele teria questionado se a moça era “bagunceira” e que a calcinha dela era “muito pequena”.

Antes de ir embora, ele pediu para que moça não comentasse nada com ninguém. A vítima, entretanto, contou à família e procurou a Polícia Militar (PMMG).

De imediato, a polícia foi até o consultório e o dentista disse que apenas fez comentários sobre o que os outros pacientes tinham falado do short da garota. Ele foi preso em flagrante.

A defesa dele recorreu e, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foi concedido a ele, um dia depois da detenção, a liberdade para responder pelo crime.