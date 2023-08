Famílias vão gerenciar memorial em homenagem às vítimas de Brumadinho

432

O rompimento da barragem Mina do Córrego em Brumadinho, em janeiro de 2019, deixou mais de 270 mortos. (foto: CBMMG/Divulgação) As famílias das 272 pessoas que morreram devido ao rompimento da barragem de Brumadinho vão gerenciar o Memorial em homenagem às vítimas. A decisão foi firmada nesta sexta-feira (4/8) em um Termo de Compromisso entre a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos Pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão Brumadinho (Avabrum), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Vale.









“A gente sempre entendeu que a Avabrum iria tomar a posse do espaço e ali fazer o relato do crime a partir da nossa visão. A história é nossa, o Memorial vai trazer a história dos nossos. Se a história é nossa, a memória nos pertence. Mas percebemos que a Vale começou a fazer uma ingerência no local, agindo como se ela fosse governar aquele espaço e fazer um tributo aos funcionários que ela matou. Foi quando nós informamos para Vale que não era isso que a gente queria”, afirma Kenya Paiva Lamounier, integrante do conselho fiscal da Avabrum.

As obras para a construção do local começaram em 2021, após os familiares conseguirem aprovação do projeto e o financiamento da mineradora.





Com o acordo, a Vale ficará encarregada por financiar o local, enquanto a governança será de responsabilidade da Avabrum.