Casa pega fogo e deixa homem ferido no Sul de Minas

O imóvel foi interditado devido ao risco estrutural da edificação. A família foi levada para casa de parentes (foto: CBMMG)

Um homem, de 43 anos, ficou ferido em um incêndio em uma casa na cidade de Varginha, no Sul de Minas, na madrugada desta quinta-feira (3/8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado no Bairro Três Bicas, onde uma casa térrea com quatro cômodos estava em chamas. Além do homem, outros três adultos e duas crianças moram na residência.

Depois que a energia elétrica foi desligada, os militares combateram o incêndio e controlaram as chamas.

O homem foi socorrido com ferimentos leves e levado para o Hospital Bom Pastor pelos bombeiros.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. As causas do incêndio serão investigadas.

O imóvel foi interditado devido ao risco estrutural da edificação. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Defesa Civil Municipal.

A família atingida foi levada para a casa de parentes.