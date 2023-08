Assassinos de empresário mineiro irão a julgamento

432

Diego e Wellington responderão por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, para assegurar a impunidade de outros crimes e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. O primeiro também irá a julgamento por posse e porte ilegal de arma de fogo.



Diego era o sócio de Samuel em uma revenda de veículos. O mineiro tinha enviado uma remessa de 44 veículos usados para o sócio no Rio Grande do Sul. Os veículos desapareceram e Samuel não recebeu a parte na transação, o que fez com que decidisse ir àquele estado, para cobrar do sócio.





A viagem ocorreu no final de junho. Um dia depois de chegar ao Rio Grande do Sul, a família de Samuel não conseguiu mais falar com ele. O telefone estava desligado.









Ao chegarem no local, Diego chamou o genro, por telefone, dizendo que precisava dele por cerca de "duas horinhas".





Diego já tinha ido a uma loja de material agrícola, onde comprou pás, uma enxada, dois pares de luvas e três metros de lona preta, o que está registrado numa câmera do estabelecimento. No local onde aconteceu o crime, sogro e genro atiraram na vítima diversas vezes. Em seguida, enrolaram o corpo na lona e o enterraram.





Na conclusão do inquérito, a delegada Marcela Ehler relata que o crime teria relação com uma dívida cobrada por Samuel ao sócio após venda de veículos que havia enviado de um estado para outro. O valor seria de cerca de R$ 5 milhões. O empresário chegou a mandar uma mensagem a familiares dizendo que achava que "tinha alguma coisa errada" no negócio.