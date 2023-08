Senac entra com pedido na Justiça e pede posse de prédio ocupado em BH

432

Cerca de 250 famílias ocuparam um prédio vazio na rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na madrugada da última sexta-feira (28/7) (foto: Jair Amaral/ E.M./ D.A. Press) O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) entrou, na última segunda-feira (31), com um pedido de urgência na Justiça mineira para o despejo das 250 famílias que estão na ocupação Maria do Arraial, em um edifício de dez andares no Centro de Belo Horizonte.





Quem confirma a informação é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que disse ter sido pego de surpresa pela notificação judicial, já que aguardava uma nova rodada de negociações entre as partes. O Senac é o dono do prédio onde as famílias estão ocupando.





Na terça, o processo foi encaminhado pelo juiz de plantão da 33ª Vara Cível de Belo Horizonte para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



Cristiano Araújo, membro do MLB, questionou a atitude do Senac, já que todos aguardavam uma sequência nas negociações. “Nas conversas que tivemos na sexta-feira, ficou decidido esperar as negociações começarem, seja pelas mesas do governo ou pela Sejusp. Eles se anteciparam e entraram com o pedido de despejo. As famílias ficaram preocupadas. O movimento também ficou”, disse.





O pedido da instituição é de que o despejo seja imediato. Sem moradia para as famílias que estão no prédio, o MLB espera continuar com as negociações com o governo para garantir o direito dos ocupantes. “Mantemos um sentimento de que o Senac foi pra cima, de despejar sem o diálogo. Em contrapartida, procuramos a mesa de diálogo do estado. Conversamos e nos próximos dias vamos continuar esse processo de trabalho com novas reuniões e negociações”, contou Cristiano.





A reportagem entrou em contato com o Senac que, em nota, disse estar atento à situação das famílias e que não comenta decisões judiciais em curso.

Ocupação Maria do Arraial





Mais de 300 pessoas ocupam um prédio de dez andares na rua da Bahia , no Centro de Belo Horizonte, desde a madrugada da última sexta-feira (28). O grupo é formado por famílias sem teto, que foram despejadas depois de não conseguirem pagar o aluguel ou que moram de favor, pessoas em situação de rua e moradores de áreas de risco. Com faixas e bandeiras, os manifestantes cobram que o imóvel se torne moradia para quem não tem casa.

A ocupação recebeu o nome de Maria do Arraial, uma senhora negra que morava onde hoje está o Palácio da Liberdade e teria sido a primeira mulher a resistir a despejos. Segundo os organizadores, o movimento "denuncia a situação das várias famílias que sofrem com a falta de moradia digna e reivindica que o prédio ocupado cumpra sua função social e seja destinado para moradia".





O movimento reivindica o direito à moradia e o cumprimento da função social de imóveis que estão sem utilidade na capital. Só em Belo Horizonte, segundo o MLB, existem mais 107 mil imóveis vazios, enquanto quase 9 mil pessoas estão nas ruas.