Minas aplica mais de 9,2 milhões de vacina contra gripe e meningite

Secretária de Saúde recomenda a continuação da vacinação caso haja estoque dos imunizantes (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A campanha de vacinação contra a gripe e meningite terminaram nessa segunda-feira (31/7) na maioria das cidades em todo o estado. Ao todo, foram aplicadas mais de 9,2 milhões de vacinas, sendo mais de 6,6 milhões de doses da vacina contra a gripe e 2,6 milhões contra meningite.









É o que acontece na capital, onde a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a campanha de vacinação contra a gripe será mantida , até acabarem as 185 mil doses disponíveis no estoque.

Abaixo da meta

A vacinação contra a gripe começou em abril deste ano, seguindo a campanha nacional do Ministério da Saúde e, até 31/7, foram aplicadas 6.640.821 doses da vacina em Minas. Ou seja, uma cobertura vacinal geral de 63,31% em crianças, gestantes, idosos, puérperas, professores e trabalhadores da saúde. A meta preconizada é de 90% desses grupos prioritários.





Em relação à meningite, a SES-MG ampliou a vacinação, desde novembro de 2022, para todos os mineiros com idade a partir de 16 anos. Com a estratégia, 2.640.164 doses da vacina foram aplicadas até o dia 10/7 (segundo dados consolidados informados pelos municípios).

Para a ampliação da estratégia, a Secretaria de Saúde enviou para os municípios 3.668.120 doses da vacina meningo C, que protege contra a doença meningocócica do tipo C. Normalmente, a vacina meningo C é administrada no calendário de rotina para crianças, com a aplicação da 1ª dose aos 3 meses de idade, a 2ª dose aos 5 meses de idade e o reforço aos 12 meses de idade.

Importância da vacinação

Segundo a superintendente de Vigilância Epidemiológica da SES-MG, Jaqueline Oliveira, é muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos prioritários, mantenham a vacinação em dia. “A SES-MG reforça a importância de a população procurar as Unidades Básicas de Saúde e garantir sua imunização, a fim de reduzir casos graves, internações e até mesmo óbitos associados ao vírus influenza", diz.





"Com relação à vacinação contra a meningite, essa foi uma estratégia temporária de ampliação do público-alvo. Trata-se de uma oportunidade para toda a população se proteger e reduzir a possibilidade de internação e agravamento de uma doença tão complexa e grave quanto a meningite”, destacou.