BH: Vacinação contra gripe e meningite já tem data para acabar

432

Apenas 54,8% do grupo prioritário para imunização contra a gripe se vacinou em BH (foto: PBH / Divulgação) As campanhas de vacinação contra a gripe e meningite em Belo Horizonte serão encerradas na próxima segunda-feira (31/7). Até o momento, foram aplicadas cerca de 440 mil doses dos imunizantes contra a gripe e 679 mil contra a meningite.





A cobertura para as duas doenças é de, pelo menos, 90%. A Prefeitura de Belo Horizonte reforça que os imunizantes são seguros e salvam vidas, evitando as formas graves das doenças, e, até mesmo, o óbito. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, as duas vacinas.

Em relação à gripe, apenas 54,8% do grupo prioritário composto por: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde e professores, se vacinou. Já quanto à meningite, a aplicação das doses começaram a ser aplicadas em maio deste ano como estratégia temporária para ampliar o acesso das pessoas ao imunizante.