Tumulto em Centro Socioeducativo de BH deixa monitores e jovens feridos

Centro Socioeducativo Santa Helena, situado no bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro (foto: Google Street View / Reprodução) Nessa segunda-feira (24/7), o Centro Socioeducativo Santa Helena, situado no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi palco de uma confusão envolvendo jovens internados. Adolescentes agrediram monitores e realizaram atos de vandalismo.





Segundo o Boletim de Ocorrência, a confusão começou de manhã durante uma atividade na quadra. Sete adolescentes se recusaram a retornar para seus alojamentos e passaram a incitar uma rebelião.









Após os envolvidos na briga na quadra serem contidos, foram encaminhados a uma sala no andar superior para as devidas intervenções. Ao tentar impedir a fuga dos jovens que chutavam a porta, um porteiro da unidade feriu a mão.





Os jovens foram encaminhados para a UPA JK, em Contagem, enquanto os monitores foram levados para a UPA Barreiro.

O Centro Socioeducativo Santa Helena tem como objetivo trabalhar diretamente com jovens que cometeram infrações ou delitos, buscando uma atuação integral para educá-los, resgatá-los e auxiliar em sua reintegração social. Isso ocorre por meio de experiências culturais, esportivas, profissionalizantes, escolares e artísticas, com o intuito de afastá-los do mundo do crime.

NOTA DA SEJUSP

"Informamos que nessa segunda-feira (24), agentes de segurança socioeducativos e monitores do Instituto Elo fizeram a contenção de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Centro Socioeducativo Santa Helena, em Belo Horizonte. Eles se envolveram em um desentendimento quando retornavam de uma atividade interna. Durante os procedimentos de contenção, alguns monitores e agentes socioeducativos tiveram leves ferimentos e, assim como os adolescentes, foram prontamente encaminhados para a UPA Barreiro e a UPA JK para atendimento. Todos passam bem.





Após os encaminhamentos de saúde, os adolescentes foram levados ao CIA BH para esclarecimentos ao juízo, conforme procedimento padrão.





A unidade segue sua rotina."